Плюс немалая часть бойцов украинской армии получила серьезные ранения.

Вооруженные силы России продолжают идти вперед на западе Донецкой народной республики. Так вчера стало известно, что Максимилиановка была полностью освобождена от присутствия подразделений ВСУ. На этом фоне начали поступать сообщения, что примерно 50% украинской группировки сменила статус на «200-х» и «300-х».

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник с силовых структур РФ, украинская армия в селе Максимилиановка понесла серьезную убыль личного состава, и только незначительная часть смогла отойти из освобождаемого н.п. Также приходят сообщения, что большая часть гарнизона представляла собой необученных новобранцев, которых просто бросали вперед не заботясь об их судьбе.

Стоит понимать, что Максимилиановка прикрывала Курахово с одного из направлений. Теперь Кураховский укрепрайон остался без прикрытия с нескольких сторон, так как ранее ВС РФ взяли под контроль расположенное восточнее Островское. При этом с запада Курахово прикрывает река Волчья, впадающая в Кураховское водохранилище.