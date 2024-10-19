Работать с опытными украинскими пилотами оказалось очень трудно.





Украинские пилоты оказались слишком необучаемы и освоение ими программы подготовки для пилотирования истребителей F-16 придется изменить. При этом в качестве курсантов будут набирать молодых людей, которые знают английский язык на должном уровне. Про изменение подготовки украинских летчиков пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. При этом текущую волну курсантов все равно планируют дотянуть до победного конца.

Американские инструкторы решили внести коррекцию в программу обучения украинских пилотов, которых направили в США для обучения эксплуатации F-16. Причиной столь радикального решения стала проблемы с языковым барьером у опытных украинских летчиков. Кроме того, инструкторы столкнулись с проблемой сложности переобучения летчиков по американским стандартам. Как пишет издание, это приводило к весьма напряженной обстановку в учебных классах. Поэтому следующий набор будет состоять из молодежи со знанием английского, которые будут способны легче воспринимать новые знания.

Что интересно новая программа также не будет отличаться быстротой, так как только на теоретическую программу придется потратить до 1-го года. Только после этого они приступят к практическим полетам, которые также займут не один месяц. При этом ранее звучащие речи про 6 месяцев вообще перестанут коррелировать с реальностью.

Что касается уже подготавливаемых летчиков, то их выпуск планируется на весну-лето 2025-го года и только тогда ВС ВСУ смогут собрать эскадрилью из F-16. Стоит добавить, что украинцам уже передали большую партию американских самолетов и один из них они уже потеряли в ходе отражения российского ракетного удара.