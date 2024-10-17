Как заявили в ВСУ, она «просто сбилась с курса и улетела в Молдавию».

Эффективность работы украинских систем и сил ПВО вопреки декларируемым успехам работает не самым лучшим образом. Например, именно ВС ВСУ обвиняются в сбитии истребителя F-16 во время массированного ракетного удара со стороны ВС РФ. Сегодня в телеграмм-канале «Легитимный» появилось сообщение, что украинская зенитная ракета ушла не в ту сторону и упала не территории Молдавии в чистом поле. Однако официальные источники не то, чтобы распространяются на данную тему.

Украинская зенитная ракета ушла в сторону от заданной цели и упала в окрестностях молдавского населенного пункта Ленкауцы, что в 4 км от границы с Винницкой областью. Источник также сообщает, что ракета была не от старого советского зенитно-ракетного комплекса, а из западных образцов. Местным жителям повезло, что боеприпас упал в поле, а не разорвался над городом, что могло привести к самым негативным последствиям. Напомним, что ЗУР работают по принципу подрыва около цели и поражения последней веером осколков, что выступают в роли поражающих элементов.



