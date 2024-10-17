Об этом сообщило издание The Washington Post.

Пока Зеленский носится по миру со своим «планом победы» над Россией, мировая политика не стоит на месте и вот уже на Ближнем Востоке разгорается новый виток противостояния Израиля и Ирана. Как пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на израильские источники, удар ЦАХАЛ по целям в Иране может произойти в любой момент. При этом издание уточняет, что возможны прилеты по ядерным объектам исламской страны, что не добавит мира в окружающую обстановку.

«Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, решение по целям еще не принято. Об этом сообщило издание The По словам израильских чиновников, окончательное решение о целях удара в Иране пока не принято, но атака ожидается в ближайшие дни» - пишет WP.

Стоит отметить, что несмотря на все усилия западных дипломатов обстановка на Ближнем Востоке не то, что затухает, но разгорается с новой силой. Израильская армия вот уже несколько недель бомбит Бейрут и другие ливанские населенные пункты, отмахиваясь от обвинения заявлениями об охоте на главарей группировки «Хезболла». Иран в свою очередь нанес 1 октября массовый удар ракетами разных типов, которые традиционно были сбиты СМИ в полном объеме, но это только часть правды.



