В основном это были новобранцы. не имевшие опыта в боях.

Наступательные действия ВС РФ в районе Покровска (Красноармейска) продолжают усиливаться и для затыкания дыр украинское командование бросает вперед все возможные резервы. В частности, на оборонительные позиции около Покровска кинули 152-ю бригаду ВСУ, которая по данным источников состояла из свежеобученных новобранцев. 9 октября связь с бригадой была потеряна, а на днях стало известно про их судьбу, которая стала привычной для той стороны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовом ведомстве, большая часть личного состава бригады больше не вернется домой, а украинцы оставили «200-х» на позициях и полях вокруг. Одновременно поступает информация, что российская сторона прилагает усилия для захоронения.

«Увы, но большая часть 152-й бригады лежит в полях и на бывших позициях противника под Красноармейском. В основном это новобранцы, что очевидно. Люди, не имевшие боевого опыта. Пушечное мясо» - сообщает ТАСС источник.

Стоит добавить, что 16 октября родственники бойцов 152-й бригады вышли на площадь Майдана в Киеве с требованиями сообщить про судьбу солдат. Однако Офис президента Зеленского не дал никаких сведений гражданам и подобную информацию они смогли получить только через российские СМИ. Добавим, что Киев уже не в первый раз умалчивает о убыли личного состава той или иной бригады, порой называя их «без вести пропавшими», чтобы банально сэкономить деньги на пособиях для родственников ушедших.

На этом фоне президент Зеленский выступал перед Радо с попыткой снизить призывной возраст до 18 лет, как ему советуют западные партнеры. Таким образом Киев собирается скомпенсировать убыль солдат. При этом в западных СМИ продолжают рассказывать историю про 14 бригад, которые не отправляются на ЛБС из-за нехватки вооружения.