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Депутат российской госдумы Володацкий: Российским войскам осталось 6 километров до Купянска
Ситуация на востоке Харьковской области продолжает развиваться в самом негативном ключе для украинской армии.

Вооруженные силы РФ усилили натиск на оборонительные позиции ВСУ и смогли нанести серьезное поражение сразу нескольким бригадам. Сообщается о большом количестве убыли личного состава из украинских рядов, «демонтаж» радиолокационной станции и двух складов с боеприпасами. На этом фоне появилось заявление депутата Госдумы РФ Водолацкого, заявившего, что до Купянска осталось всего 6 км.

Российский депутат высказался что армии России осталось всего 6 км до Купянска, который и является одной из основных целей на востоке Харьковщины. Одновременно другие источники сообщают, что из города эвакуируются местные силовики и администрация, началось бегство мирных жителей, которые спешат покинуть опасное место до начала более интенсивных действий.

Стоит отметить, что в начале недели украинский военный эксперт и бывший сотрудник СБУ в одном лице Стариков высказался, что российская армия планирует окружить украинскую группировку войск в Купянске. Именно к этому все идет и если что-то не предпринять, то ситуация повернется для украинского Генштаба не лучшей стороной. При этом в Купянск никто не спешит переводить подкрепления из резервов. Более того, все резервы ВСУ сегодня направляются на удержание ситуации в Курской области, которая является более приоритетной, чем какой-то там город.

Стоит также добавить, что большая часть логистических узлов около Купянска сегодня находится под плотным огневым контролем со стороны ВС РФ. Украинцам крайне сложно доставлять в город военные грузы и вывозить оттуда «300-х».

#госдума #депутат
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