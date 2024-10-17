Взяли под контроль КПП Константиновка.

Вооруженные силы РФ продолжают выдавливать военизированные формирования Украины с территории Курской области в которую ВСУ вторглись в начале августа. Как сообщают источники штурмовые действия ведутся вдоль местной линии боевого соприкосновения, но что самое интересное ВС РФ взяли под свой контроль контрольно-пропускной пункт «Константиновка» на российско-украинской границей. В частности, этой новостью поделился в эфире программы «Большая игра» эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Наши войска владеют инициативой. Идут бои за Плехово, есть продвижение в районе Новоивановки, Ольговки. И сообщают буквально перед эфиром, наши войска взяли КПП на границе Курской и Сумской областей ''Константиновка'» - рассказывает Рожин в эфире федерального канала.

Стоит напомнить читателям, что уже вторую неделю идет активная фаза освобождения Курской области от ВСУ. Вооруженные силы Украины теряют занятые ранее позиции и при этом нередко скатываются в банальное бегство. При этом идет отход в сторону границы с Сумской областью, где российская армия и перекрыла один из КПП, взяв под плотный контроль и тем самым перерезав одну из центральных дорог.

Как сообщал на прошлой неделе командир «Ахмат» Апти Алаудинов, если все продолжит идти таким темпом, то в скором времени Курская область окажется полностью освобожденной. На этом фоне ряд военных экспертов начал рассуждать на тему входа ВС РФ в Сумскую область и взятие КПП «Константиновка» может быть частью этой операции.