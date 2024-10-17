Если ВС РФ перейдут - в Максимильяновке падет оборона.

Одна из наиболее горячих точек в зоне проведения российской специальной военной операции сегодня находится в районе Курахово. Расположенный на юге одноименного водохранилища город находится под огневым воздействием российской армии и недавно пал один из пригородов, который прикрывал населенный пункт с востока. Именно освобождение Островского настораживает местное командование ВСУ, которые начало рассказывать, что если ВС РФ перейдут Кураховский мост, то зайдут в тыл Максимилиановке и засевшему там гарнизону.

Стоит отметить, что пока шли столкновения в селе Георгиевка к востоку от Максимилиановки в последнем украинцы начали разворачивать систему обороны, которая должна была прикрыть Курахово. После освобождения Георгиевки и Падения расположенной на север-востоке Красногоровки, российское командование приступило к штурму окраин Курахово и Максимилиановки. При этом украинцы не ожидали, что Островское падет и тем самым откроется путь в тыл Максимилиановки через Кураховский мост.

Добавим, что с запада от Курахово российская армия подошла к реке Волчья, впадающей в южную часть Кураховского водохранилища. В месте впадения реки на восточной стороне и находится Курахово, которое после падения Максимилиановки окажется в оперативном окружении. При этом ВСУ продолжают активно окапываться и используют привычную тактику, выработанную еще в первые месяцы СВО. А именно занимают высокоэтажную застройку, наносят удары и наблюдают с высоты, а казармы развернуты в подвальных помещениях. При поражении таких узлов обороны украинские СМИ начинают рассказывать, что ВС РФ бьет по мирной застройке.