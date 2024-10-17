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g1tarist
Украинские аналитики заявили что ВС РФ за 2 месяца взяли больше территорий чем за прошлый год
Речь идет о периоде август-сентябрь 2024 года.

Военные успехи российской армии не остаются незамеченными, и украинские и западные эксперты в голос утверждают, что ВС РФ увеличивает темпы. В качестве примера приводятся цифры, предоставленные военными экспертами Украины, которые показывают, что за последние два месяца российские войска освободили в 5,5 раз больше территории, чем за прошлый год. Что интересно в эту статистику не входят оборонительные действия в Курской области, которую также постепенно освобождают от присутствия украинских подразделений самым радикальным образом.

Как пишут украинские аналитики за сентябрь армия России освободила до 468 кв км территории Украины. При этом за август показатели были скромнее и по мнению аналитиков в руки ВС РФ перешло всего 351 квадратный километр земли. В абсолютных величинах эта цифра кажется не столь внушительной, но стоит понимать, что в большинстве случаев это были хорошо укрепленные оборонительные линии или населенные пункты, превращенные в укрепрайоны. 

На Украине объясняют успех ВС РФ в первую очередь тем, что украинская армия не дополучает необходимого ей вооружения. При этом в очередной раз полетели обвинения в сторону США и их союзников, которые не спешат усиливать поток военной помощи, а вместо этого отделываются деньгами с советом «развивать собственную промышленность». Но и тут украинцы немного идут против истины, так как поток вооружения идет и пока не спешит прекращаться. К примеру, совсем недавно Нидерланды передали ВС ВСУ партию так ожидаемых на Украине истребителей F-16.


#сво #всу
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