Еще один эшелон с захваченной в боях техникой отправился в тыл.

Российские военные продолжают собирать на полях сражений украинскую технику для последующей отправки в тыл. Причем в Россию отправляются образцы западного производства, которые могут представлять серьезный интерес для российских инженеров. В сети появились кадры с очередным эшелоном, который уходит в российский тыл, нагруженным колесными машинами, БТР и БМП, поставленными ВСУ блоком НАТО.

Стоит отметить, что военные отправляют на изучение технику в более или менее пригодном состоянии и не трогают выгоревшие или полностью разрушенные единицы. Добавим, что нынешний эшелон далеко не полный и трофеи уходят в тыл уже второй год. Например, недавно в Нижний Тагил был отправлен немецкий «Леопард 2А6» в почти полностью работоспособном состоянии. Тяжелую машину бросили украинцы по неизвестным причинам, но курсирует версия про неполадки с ходовой частью или силовой установкой.

Можно добавить, что с приходом осеннего периода в Курской области замечено массовое оставление ВСУ колесной бронетехники западного производства. Машины бросают из-за невозможности выбраться из раскисшего чернозема, который становится ловушкой, а тяжелой техники для эвакуации не хватает.

Ряд военных экспертов предполагает, что украинская армия потеряла значительное количество бронетехники советского производства, которую украинцы подготавливали еще до начала СВО. Сейчас эти потери пока компенсируются поставками из стран бывшего восточного блока, но и там их не то, чтобы бесконечные запасы. На этом фоне Зеленский продолжает выпрашивать у Запада новые поставки на что в ЕС отвечают переводом большого транша для организации на Украине собственного производства.