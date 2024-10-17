К 2030 году количество аппаратов должно превысить 14 тысяч.

Китай сделал еще один шаг в развитии своей космической программы, запустив 18 новых спутников для проекта Qianfan, который часто сравнивают с американским Starlink. Эти спутники предназначены для предоставления высокоскоростного интернета по всему миру.

Запуск прошел 15 октября с космодрома в провинции Шаньси. Ракета Чанчжэн-6 успешно доставила спутники на орбиту. Это уже вторая группа спутников в рамках проекта Qianfan, первая из которых была запущена в августе этого года.

Проект Qianfan, также известный как "Тысяча парусов", планирует к 2030 году разместить на орбите более 14 000 спутников. Первый этап проекта включает в себя 1296 спутников. Из них 648 должны быть запущены до конца 2025 года для обеспечения интернет-покрытия в определенных регионах.

Китай активно развивает свои космические технологии, стремясь обеспечить доступный и надежный интернет в самых отдаленных уголках планеты.