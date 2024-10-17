В сравнении с июлем 2024 года цена снизилась почти на миллион рублей.

Suzuki Jimny стал значительно доступнее для покупателей в России. Теперь его стоимость ниже, чем у топовой модели Lada Vesta. Если в июле 2024 года цена на этот компактный внедорожник начиналась от 2,99 миллиона рублей, то сейчас его можно приобрести уже за 2,11 миллиона рублей. Это предложение действует в Красноярске и включает все необходимые платежи. Однако стоит учесть, что автомобиль будет с правым рулем.

Цены на Suzuki Jimny варьируются в зависимости от региона. Например, во Владивостоке цена составляет 2,24 миллиона рублей, в Краснодаре — 2,32 миллиона, а в Иркутске — 2,6 миллиона рублей. Самое выгодное предложение на пятиместный вариант находится в Самаре, где автомобиль, привезенный из ОАЭ, можно купить за 2,85 миллиона рублей.

Что касается технических характеристик, то праворульные модели, предназначенные для внутреннего рынка Японии, оснащены турбированным двигателем объемом 0,7 литра мощностью 64 лошадиные силы. Версии с левым рулем имеют 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 105 лошадиных сил. Обе модификации комплектуются АКПП и системой полного привода.