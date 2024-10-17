Она играет мелодию "Калинка-Малинка".

Этот эксперимент, реализованный компанией "Автодор", направлен на то, чтобы удерживать водителей в бодрствующем состоянии и повысить их внимание на дороге, особенно на опасных участках. Музыкальная разметка выполнена в виде поперечных шумовых полос на 653 км трассы М-11. Эти полосы создают музыкальный эффект при проезде автомобилей, если двигаться с определенной скоростью. Конечно, эта скорость не должна превышать допустимую.

Разработка такой разметки стала возможной благодаря специальному программному обеспечению, созданному лабораторией иммерсионных технологий, дочерней организацией "Автодора". Это ПО позволило преобразовать обычные штрихи в музыкальные ноты.

Музыкальная разметка не только предотвращает сонливость водителей, но и помогает им соблюдать скоростной режим, так как мелодию можно услышать только при соблюдении разрешенной скорости. Подобные разметки уже использовались в других странах, например, в Беларуси, где они также способствовали снижению аварийности на дорогах.

Этот инновационный подход к безопасности дорожного движения показывает, как современные технологии могут быть использованы для улучшения условий вождения и повышения безопасности на дорогах.