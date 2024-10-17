Машина пока не разгоняется больше 30 км/ч.

Презентация прошла на Международном автомобильном научном форуме в Москве. Разработчики решили назвать эту версию грузовика "Чистогор". Автомобиль оснащен силовой установкой, созданной Центром водородных технологий АФК Система. В основе работы системы лежит работа топливного генератора из Канады. Также используются импортные баллоны для хранения водорода, которые впоследствии планируется заменить на продукцию отечественной компании из Нижнего Новгорода. Водород в баллонах находится под давлением в 350 атмосфер.

На данный момент скорость грузовика сильно ограничена и не может превышать даже 30 км/ч. Представители КамАЗа поясняют, что были допущены ошибки при сварке. Именно поэтому повышенная нагрузка на машину может быть опасна. Следующие версии будут более шустрыми. После демонстрации на форуме "Чистогор" отправится на Дмитровский автополигон для дальнейших испытаний. Это значительный шаг в развитии экологически чистых транспортных технологий в России.