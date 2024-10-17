Оцинковка кузова Lada Aura такая же, как и у «Весты».

Lada Aura, новая модель от АвтоВАЗ, получила 64 новые кузовные детали и улучшенные амортизаторы, адаптированные для российских дорог. Это позволяет автомобилю обеспечивать комфортную езду без лишних вибраций и тряски.

Как и у модели Lada Vesta, кузов Lada Aura оцинкован, что способствует увеличению срока службы автомобиля. Николай Фофанов, директор проекта Aura, и главный инженер Дмитрий Шалаев поделились информацией о том, что хотя некоторые компоненты между Lada Aura и Lada Vesta унифицированы, Aura имеет 244 уникальные детали, включая амортизаторы, которые были специально разработаны для этой модели.

Фофанов объяснил, что для амортизаторов Lada Aura были выбраны колеса большего размера, что потребовало увеличения корпуса амортизатора на 8 мм. Это изменение позволило амортизаторам лучше справляться с неровностями дорог. Кроме того, были улучшены клапаны и применены новые дроссельные отверстия для оптимальной работы амортизаторов.

По словам Фофанова, хотя оцинковка кузовных панелей у Lada Aura и Lada Vesta одинакова, взаимозаменяемости компонентов между этими моделями нет.

Ранее АвтоВАЗ также отмечал, что Lada Aura выделяется среди конкурентов, таких как Chery Arrizo 8, "Москвич 6", JAC J7 и FAW Besturn B70, благодаря своим уникальным характеристикам и адаптациям под условия российских дорог.