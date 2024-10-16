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Venturi Astrolab объявила о разработке нового лунного ровера FLIP
Он станет прототипом для более крупной модели FLEX.

Эта модель предназначена для испытания ключевых систем и технологий, которые впоследствии будут использоваться в миссиях Artemis. Запуск FLIP запланирован на конец 2025 года, а его грузоподъемность составит от 30 до 50 кг. Основная задача FLIP – проверка и улучшение технологической готовности систем, которые будут применяться в FLEX. Этот более крупный ровер сможет перевозить до 1500 кг груза и будет использоваться для транспортировки астронавтов. Джарет Мэтьюз, основатель и гендиректор Astrolab, подчеркнул, что FLIP является важным шагом в разработке FLEX, поскольку позволяет тестировать такие же батареи и шины, которые будут использоваться в более крупной модели. Работа над FLIP началась всего шесть недель назад и представляет собой адаптацию уже существующих систем FLEX.

Компания также занималась разработкой тепловой модели для наземных испытаний, которая в итоге была преобразована в луноход FLIP. Astrolab пока не раскрыла точные планы по доставке FLIP на Луну, но известно, что для этого будет использован один из коммерческих лунных посадочных модулей. Возможно, что для доставки выберут модуль Griffin от Astrobotic Technologies, который изначально разрабатывался для миссии NASA VIPER. FLIP спроектирован специально для работы на южном полюсе Луны и оснащен вертикальной солнечной батареей, оптимизированной для этого региона.

Одной из целей ровера является выживание хотя бы одной лунной ночи, что может быть вызовом из-за особенностей освещения в этом районе. Результаты, полученные в ходе работы FLIP, будут использованы для дальнейшей разработки FLEX, который планируется отправить на Луну на борту коммерческого посадочного модуля SpaceX Starship в 2026 году. Astrolab также входит в число трех компаний, выбранных NASA для исследовательских контрактов по программе Lunar Terrain Vehicle Services, что подчеркивает значимость их разработок для будущих миссий Artemis.

#flip #flex #venturi #venturi astrolab
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