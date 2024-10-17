Это авто станет настоящим подарком для любителей активного отдыха.

Nissan Project Trailgater не только мощный, но и обладает всем необходимым для комфортной жизни в дороге. Автомобиль оснащен 3,8-литровым движком V6, который развивает мощность в 310 лошадиных сил и крутящий момент 381 Нм. Автомобиль комплектуется 9-ступенчатой АКПП и системой полного привода, что делает его идеальным выбором для бездорожья.

Внедорожник оборудован двумя 43-дюймовыми телевизорами и мощной звуковой системой, что позволяет наслаждаться любимыми фильмами и музыкой в любой точке мира. Спутниковый интернет Starlink гарантирует связь даже в самых отдаленных уголках.

Для любителей приготовления пищи на природе в Project Trailgater предусмотрены пропановый гриль и холодильник. Также автомобиль оснащен складным кухонным блоком с раковиной, что делает процесс приготовления еды максимально удобным.

Для длительных поездок важно иметь запас энергии, поэтому Nissan добавил в комплектацию дополнительную аккумуляторную батарею и складную солнечную панель на 180 Вт.

Внешний вид и проходимость автомобиля также на высоте. Project Trailgater укомплектован лифт-комплектом, переработанной подвеской и высокопроизводительными амортизаторами. Кастомная выхлопная система, багажник на крыше, вспомогательные фары и 17-дюймовые диски с шинами Yokohama Geolandar M/T дополняют образ истинного внедорожника.

Цена на Nissan Project Trailgater пока не объявлена.