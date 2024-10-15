Сохранить контроль любой ценой.

Сегодня самое пристальное внимание Киева сконцентрировано на событиях в Курской области РФ. Президент Украины Зеленский приказал главкому ВСУ Александру Сырскому удерживать контролируемую часть области любой ценой до выборов в США. При этом лидер украинского народа ставит во главу угла только медийный и политический эффект, но полностью игнорирует военную целесообразность.

Как сообщает украинский ТГ-канал «Резидент», ссылаясь на источники в недрах Офиса президента Украины, главком получил очередной приказ стабилизировать ситуацию в Курской области как минимум до окончания президентских выборов в США.

«Зеленский потребовал от Сырского стабилизировать ситуацию в Курской области и удержать позиции, которые ВСУ заняли в августе. Для Банковой важно сохранить контроль над этой территорией до выборов в США» - пишет телеграмм-канал «Резидент».

Главкому Сырскому придется в очередной раз придумывать откуда брать резервы для переброски в Курскую область. Ранее стало известно, что часть подразделений снята из Харьковской области и переводится в Суджу. При этом в самой Харьковщине не то, чтобы очень спокойно и идет по планам ВСУ. ВС РФ действуют и на севере области, но что стало настоящим откровением для украинского командования активизировались на востоке под Купянском. Другие направления также находятся в не лучшей ситуации и тут дело не только в Покровском или Кураховском направлениях, но и в событиях под Часовым Яром или Торецком.