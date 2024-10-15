ЕС предложила Украине инвестировать в свой ВПК.

Не раз и не два рассказывали многочисленные эксперты о том, что ЕС не может выполнять свои обязательства перед Украиной в деле поставок вооружения и боеприпасов. Теперь же Евросоюз решил показать это на примере собственных решений и вместо передачи военных товаров, перечислил украинцам транш в размере около полумиллиарда долларов. Как пишет американское издание The Washington Post эти деньги должны быть вложены украинцами для развития собственной военной промышленности.

«Я думаю, что осознание того, что Европа не в состоянии производить то оружие, которое нужно Украине, начинает становиться очевидным, и самый простой способ для украинцев – делать это самим. Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут справиться с этим гораздо быстрее самостоятельно» - пишет газета со ссылкой на неназываемого дипломата, который пожелал скрыть свою личность.

Переданная Украине приличная сумма должна будет пойти на развитие украинского военно-промышленного комплекса, который и будет снабжать ВСУ всей необходимой военной техникой и боеприпасами. При этом нигде и никто не рассказывает каким именно образом Киев должен развертывать промышленные комплексы и как все это дело оборонять от российских ударов, которые будут нанесены с вероятностью в 100%.

Стоит отметить, что даже если случится чудо и ВС РФ позволят развертывать производства, то сколько времени это может занять. Напомним, что завод по производству штурмовых беспилотников «Байрактар» начали вроде как подготавливать к строительству еще до начала СВО, а сейчас про него нет никакой информации. При этом производство должно было начаться уже в 2025-м году. Также вспомним про завод немецкого концерна «Рейнметаль», который также вроде как начали строить и после этого опять тишина.

Тут же потребуется не один завод, а полноценная цепочка производств, которая начнется с переработки ресурсов и закончится конечной продукцией. Такое развернуть во время полноценного конфликта просто невозможно.