John Cooper Works Electric и John Cooper Works Aceman.

Mini впервые представила электрические модели John Cooper Works: хэтчбек John Cooper Works Electric и кроссовер John Cooper Works Aceman. Эти автомобили стали первыми в истории бренда, которые полностью лишены выбросов. John Cooper Works Electric — это компактный трехдверный хэтчбек, а John Cooper Works Aceman — более просторный пятидверный кроссовер. Обе модели построены на одной технологической платформе и оснащены передним приводом. Автомобили имеют электродвигатель мощностью 255 лошадиных сил и 350 Нм, что обеспечивает быстрый разгон: хэтчбек достигает 96 км/ч за 5,9 секунды, а кроссовер — за 6,4 секунды. Одной из особенностей новинок является функция "наддува", которая временно увеличивает мощность двигателя на 27 л.с. Это особенно полезно для обгона или для максимального использования мощности при ускорении. Кроме того, обе модели оснащены улучшенными тормозами и шинами с высоким сцеплением. Хэтчбек укомплектован 18-дюймовыми литыми дисками, а кроссовер — 19-дюймовыми. В дизайне автомобилей присутствуют уникальные элементы: больше логотипов John Cooper Works и красные акценты. Трехдверная модель также украшена клетчатым флагом на задней двери. На данный момент ни одна из моделей не будет доступна в США, но они производятся в Китае. Однако с 2026 года Mini планирует начать сборку обеих моделей в Оксфорде, Великобритания, что может открыть путь для их появления на рынке Северной Америки. Эти новые электрические модели Mini John Cooper Works представляют собой значительный шаг вперед в развитии экологически чистых транспортных средств, сочетая в себе инновационные технологии и динамичный дизайн.