Батарея - 6200 мАч, новейшая SoC Snapdragon 8 Extreme Edition, камера Leica с 200-мегапиксельным зумом.

Xiaomi готовит к выпуску новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra, который обещает стать одним из самых мощных на рынке. Ожидается, что официальная премьера новинки состоится в первом квартале следующего года.

Одной из главных особенностей Xiaomi 15 Ultra станет его камера. Смартфон будет оснащен перископическим модулем с 200-мегапиксельным датчиком, который обеспечит 4,3-кратный оптический зум. Также в камере применяется технология искусственного интеллекта, что позволит улучшить качество снимков. Кроме того, в состав камеры входят три дополнительных 50-мегапиксельных датчика, включая дюймовый основной датчик, телеобъектив и сверхширокоугольный объектив.

Смартфон будет работать на новейшей платформе Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition, которая пока еще не была представлена официально. Это обещает высокую производительность и эффективность работы устройства.

Xiaomi 15 Ultra также получит аккумулятор большой емкости — 6200 мАч, что должно обеспечить длительное время работы без подзарядки.

В дополнение к флагманской модели, компания Xiaomi планирует выпустить модели Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Премьера этих устройств запланирована на конец текущего месяца.

С такими характеристиками Xiaomi 15 Ultra имеет все шансы занять лидирующие позиции среди смартфонов высшего класса.