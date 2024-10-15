Более 60% проданных через маркетплейс машин — Chery и ее суббренды

Chery доминирует на Ozon с продажами автомобилей. С момента добавления модели в каталог Ozon 27 сентября 2023 года, бренд и его суббренды заняли более 60% от общего числа покупок. За год на платформе было куплено 600 машин, причем без единого возврата.

По словам Алексея Махмудова, представителя "Ozon Авто", на форуме автобизнеса "CarX – 2024", основная доля продаж приходится на столичный регион, где в среднем за месяц реализуется 50 машин. Среди всех брендов, представленных на Ozon, Chery и его суббренды выделяются особенно. В частности, Chery занимает 27% продаж, Omoda – 12%, Jaecoo – 17%, Exeed – 7%, а под брендом Xcite, под которым выпускается Chery Tiggo 7 Pro, продано 5% автомобилей.

Для наглядности, реализация автомобилей Lada через Ozon составили 11%, а другие бренды как Haval, Aito, Jetour, JAC показали результат в 2% каждый.

Интересный факт: большинство покупателей на Ozon – мужчины, которые составляют 71% клиентов. Основные продажи сосредоточены в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.