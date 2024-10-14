Продажи бренда резко обвалились.

Трудности Porsche особенно заметны на китайском рынке, где продажи упали на 29%. В Северной Америке спад составил 5%, что компания связывает с ограниченным производством и сложной экономической обстановкой.

За первые три квартала года продажи электромобиля Taycan сократились вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 14 042 единиц. Модель Macan также показала снижение на 20%, с результатом в 55 тысяч купленных населением автомобилей. При этом, продажи Panamera упали на 20%, до 21 506 автомобилей.

По словам Детлева фон Платена, члена исполнительного совета по продажам и маркетингу, несмотря на текущие трудности, компания находится в хорошем положении благодаря молодому модельному ряду и сбалансированной структуре продаж. Он подчеркнул, что стратегия продаж, ориентированная на ценность, продолжит играть ключевую роль в деятельности компании.

Среди светлых пятен отчета стоит отметить модель Cayenne, которая остается лидером продаж в компании с увеличением на 21% и общим количеством 77 686 реализованных автомобилей в этом году. Также наблюдается рост продаж моделей 911 и 718 Boxster и Cayman, которые скоро будут сняты с производства, на 2% и 10% соответственно.

В общем, 2024 год оказался сложным для Porsche, особенно из-за проблем с доступностью продукции и напряженной экономической ситуации в ключевых рынках. Но компания остается оптимистичной благодаря своей стратегии и новым моделям.