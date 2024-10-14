У него самая большая сеть по замене батарей.

Китайская компания Nio, занимающаяся производством электрокаров, отметила важный этап в своей истории, достигнув отметки в 600 000 проданных машин на внутреннем рынке. Этот успех был достигнут всего за 75 месяцев с момента начала продаж в июне 2018 года. Особенно впечатляет темп роста компании в последние месяцы: за последние пять месяцев было продано 100 000 машин, что в среднем составляет более 20 000 машин в месяц.

Nio была основана в 2016 году и за короткое время расширила свой модельный ряд до восьми различных моделей. Компания также укрепила свои производственные мощности, приобретя заводы F1 и F2 у своего бывшего партнера JAC, что способствовало увеличению объемов продаж.

Одной из ключевых особенностей автомобилей Nio является возможность быстрой замены тяговой батареи. На данный момент в Китае функционирует 2563 станции по замене аккумуляторов, из которых 860 расположены на автомагистралях. Это самая крупная сеть такого рода в стране.

Юбилейный 600-тысячный автомобиль, модель Nio ES8 II, был доставлен владельцу в Шанхае 11 октября. Покупателем стал Сунь Вэй, сотрудник логистической компании SF Express, который отметил, что выбрал это авто из-за удобства функции замены батареи.

Этот значительный успех Nio подчеркивает растущий интерес и доверие к электрокарам в Китае, а также инновационный подход компании к удовлетворению потребностей автомобилистов.