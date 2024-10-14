Baidu Apollo недавно объявила о планах расширения своих услуг за пределы Китая.

Илон Маск анонсировал запуск Tesla Cybercab в ближайшие годы. Но уже сейчас в Китае активно функционируют более доступные роботакси от Baidu Apollo. Они уже планируют выход на международный рынок. Тем не менее, в США китайскому сервису может быть не так просто заявить о себе из-за ограничений на использование китайского ПО.

Baidu Apollo уже успешно работает в Китае и недавно объявила о планах расширения своих услуг за пределы страны. В то время как Tesla планирует представить свой Cybercab к 2026-2027 годам, Baidu уже выпускает серийные беспилотные машины Yichi 06 (Apollo RT6). Эти автомобили проехали более 32 миллионов километров и совершили 7 миллионов поездок к концу июля 2024 года.

Yichi 06 оснащен передовой системой автономного вождения 6 поколения Apollo. Эта система включает 40 датчиков, в том числе 5 лидаров, и CPU с вычислительной мощностью 1200 TOPS. Она поддерживает уровень автономности L4, что позволяет автомобилю справляться со сложными дорожными условиями. Интересно, что Yichi 06 может быть выпущен без рулевого колеса, подобно ожидаемому Cybercab.

Baidu также заявила о снижении стоимости Yichi 06 на 60%, и теперь автомобиль продается по цене 28 950 долларов. Это дешевле предполагаемой стоимости Cybercab, которая ожидается менее 30 000 долларов, но только через несколько лет. К настоящему моменту уже поставлено 1000 единиц Yichi 06 для использования в китайских городах.

В то время как в США планируется запрет на китайское ПО для беспилотных авто, что затруднит присутствие Apollo от Baidu на американском рынке, Tesla может столкнуться с серьезной конкуренцией, если решит запустить свой сервис роботакси в Китае.