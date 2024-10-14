Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Chery выпустила кроссовер Fulwin T9 с расходом 1,35 л/100 км и запасом хода более 1400 км
Chery Fulwin T9 поступил в продажу в Китае

Chery, известный китайский автопроизводитель, недавно выпустил на рынок новый гибридный кроссовер Fulwin T9. Эта модель привлекает внимание своим экономичным расходом топлива всего 1,35 литра на 100 км и впечатляющим запасом хода более 1400 км. Цена автомобиля варьируется от 18 400 до 24 000 долларов.

Fulwin T9 предлагается в трех комплектациях: базовая версия рассчитана на пять мест, средняя может быть как пяти-, так и семиместной, а топовая комплектация оснащена семью местами стандартно. Габариты кроссовера составляют 4795 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1738 мм в высоту, при колесной базе 2770 мм. В зависимости от комплектации, автомобиль комплектуется шинами размером 235/55 R19 или 245/50 R20.

Особое внимание в Fulwin T9 уделено технологиям безопасности и помощи водителю. Автомобиль оборудован системами помощи в удержании полосы, автоматического экстренного торможения, предупреждения о лобовом столкновении и выходе из полосы, а также помощи при движении в пробках и распознавании дорожных знаков. Также есть мониторинг слепых зон.

Двигатель объемом 1,5 литра развивает мощность до 154 лошадиных сил, а передний электродвигатель – до 201 лошадиных сил. Общая мощность системы достигает 355 лошадиных сил, что позволяет развивать максимальную скорость до 180 км/ч.

Салон автомобиля оснащен современными технологиями: чип Qualcomm Snapdragon 8155, 10,25-дюймовая ЖК-панель приборов и 15,6-дюймовый центральный экран с разрешением 2,5K. Топовая комплектация включает проекционный дисплей W-HUD, аудиосистему Sony и интеллектуальный голосовой помощник. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрена беспроводная зарядка, дистанционное управление, обновления по воздуху, а также интеграция с Apple CarPlay и Huawei HiCar. В качестве дополнительного удобства предлагается панорамный люк на крыше.

#авто #chery #chery fulwin
+
Написать комментарий (0)
Новая BMW M3 будет выпускаться в двух совершенно разных версиях
Nio предлагает функцию быстрой замены тяговой батареи и отгрузила уже более 600 000 машин в Китае
Porsche заявила о снижении продаж своих автомобилей в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России обновили дорожное покрытие на одном из самых длинных мостов страны
3
Xiaomi 31 декабря закрывает сайт Poco
1
На юге России открыт уникальный завод по производству аморфного диоксида кремния
5
В России открылись предзаказы на обновленный Chevrolet Cobalt узбекской сборки
+
Forbes: ВСУ потеряли большое количество бронетехники, попав в засаду ВС России в районе села Весёлое
3
Первая коммерческая космическая станция Haven-1 изнутри выглядит как роскошный отель
3
В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
+
Моддер преобразовал Windows 10 в операционную систему 15-летней давности Windows 7
10
Новая технология увеличивает производство графена более чем на 22%
+
Россия и Китай заключили новое соглашение об обмене данными, вступающее в силу с 1 января 2025 года
5
Telegram выпускает 3D-игру Durov Run на блокчейне TON
1
Смартфон IQOO 13 получит световое кольцо Halo, способное воспроизводить цвета RGB
+
Нейросеть смогла воспроизвести в уме интерактивную копию карты Dust 2 из Counter-Strike
2
Military Watch: "Искандер-М" уничтожил иностранный корабль с "очень ценным" НАТОвским грузом
5
Honor Magic 7 Pro получит ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и быструю зарядку на 100 Вт
+
В WhatsApp появится функция для добавления чатов в папки, сообщает WABetaInfo
+
Показанные Tesla на мероприятии в четверг роботы Optimus не действовали самостоятельно
2
На Транссибе завершили ключевые этапы реконструкции знаменитого «царского» тоннеля
+
Роботы-пылесосы Ecovacs взломаны: устройства выкрикивают расистские оскорбления
1
ВС РФ кратно нарастили число ударов по объектам противника в Сумской области
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
28
Краткий разбор архитектуры Arrow Lake-S и линейки Core Ultra 200 — долгожданная замена Nehalem
81
Инсайд: Apple готова вкладывать миллиарды в PlayStation для портирования игр на свою платформу
5
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
139
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
13
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
4
Почему игровая индустрия катится в эпоху цифрового рабства, и как ПК решает часть проблем геймеров
10
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
3
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
14:53
ты неужели думаешь хоть одному твоему скину есть вера -два вида гавна поставил и рад что мыло одинаковое почти.хватит уже пиздеть конч.и в других местах и близко нет никаких 50 фпс без длсс у тебя.уль...
Почему игровые видеокарты NVIDIA будут дорожать, а GeForce RTX 4090 нужно брать, пока не закончились
swr5
14:52
А где реклама?
Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
Александр Сечков
14:49
Где товарищ, который лайк ставит? Реклама опять.
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
Дмитрий Зенцов
14:42
в каком месте у неё цена та же? минимум на 10К дороже.
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
Waramagedon
14:34
Так тебя и сейчас есть выбор - мотать портянку или таскать носки. Шойгу то причем к твоим портянкам? Обувь тоже поменялась, не забывай.
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
informator
14:34
Как законно у людей отжать 3 ярда, повышаем тарифы, фас штрафует оператора, все 3 ярда в кармане и пусть заикнуться мы им тариф снизили))
МТС обязали перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода и снизить тарифы
Waramagedon
14:29
Полное враньё про время работы. Был утренний цикл и послеобеденный.
Почему во время сложных событий в СССР по телевидению транслировали балет «Лебединое озеро»
Waramagedon
14:23
Реально разницы нет. 4 или 3
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
Waramagedon
14:21
За свою цену 2 ryzen топ для экономного и нетребовательного пользователя пк.
6 причин, по которым я перестал продавать свои старые компьютеры и комплектующие на Авито
Dimkovski
14:20
Опять 4060.. где вас, блядей, таких берут? 6700XT на 30% быстрее, памяти 12gb против 8gb. Ценник тот же
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем