Chery Fulwin T9 поступил в продажу в Китае

Chery, известный китайский автопроизводитель, недавно выпустил на рынок новый гибридный кроссовер Fulwin T9. Эта модель привлекает внимание своим экономичным расходом топлива всего 1,35 литра на 100 км и впечатляющим запасом хода более 1400 км. Цена автомобиля варьируется от 18 400 до 24 000 долларов.

Fulwin T9 предлагается в трех комплектациях: базовая версия рассчитана на пять мест, средняя может быть как пяти-, так и семиместной, а топовая комплектация оснащена семью местами стандартно. Габариты кроссовера составляют 4795 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1738 мм в высоту, при колесной базе 2770 мм. В зависимости от комплектации, автомобиль комплектуется шинами размером 235/55 R19 или 245/50 R20.

Особое внимание в Fulwin T9 уделено технологиям безопасности и помощи водителю. Автомобиль оборудован системами помощи в удержании полосы, автоматического экстренного торможения, предупреждения о лобовом столкновении и выходе из полосы, а также помощи при движении в пробках и распознавании дорожных знаков. Также есть мониторинг слепых зон.

Двигатель объемом 1,5 литра развивает мощность до 154 лошадиных сил, а передний электродвигатель – до 201 лошадиных сил. Общая мощность системы достигает 355 лошадиных сил, что позволяет развивать максимальную скорость до 180 км/ч.

Салон автомобиля оснащен современными технологиями: чип Qualcomm Snapdragon 8155, 10,25-дюймовая ЖК-панель приборов и 15,6-дюймовый центральный экран с разрешением 2,5K. Топовая комплектация включает проекционный дисплей W-HUD, аудиосистему Sony и интеллектуальный голосовой помощник. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрена беспроводная зарядка, дистанционное управление, обновления по воздуху, а также интеграция с Apple CarPlay и Huawei HiCar. В качестве дополнительного удобства предлагается панорамный люк на крыше.