Король умер, да здравствует король!

BYD обогнала своего главного конкурента, SAIC, и стала самым популярным и продаваемым автобрендом в стране. Это первый случай, когда в Китае именно их отечественный бренд занимает такую высокую позицию.

В сентябре этого года BYD достигла нового рекорда, продав 419 426 автомобилей, что на 45,32% больше по сравнению с прошлым годом. С начала года компания продала уже почти 3 миллиона машин, увеличив свои продажи на 32,13%.

В то время как BYD празднует успех, SAIC сталкивается с трудностями. Продажи компании упали на 35,03% в сентябре, достигнув 313 260 штук. С января по сентябрь общий объем продаж составил 2 649 333 автомобиля, что на 21,5% меньше, чем в прошлом году. Особенно заметно снижение продаж у совместного предприятия с General Motors, хотя и другие крупные бренды SAIC также испытывают трудности. Более стабильными остаются только совместные проекты с Volkswagen и Wuling.

Таким образом, BYD не только превзошла SAIC по продажам, но и опередила по объему производства. Это значительный успех для BYD, подтверждающий её статус нового короля китайского авторынка.