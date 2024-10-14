Версия уникальна, практически произведение искусства.

Mansory представила эксклюзивную модификацию двухдверного Lamborghini Urus с увеличенной мощностью до 900 лошадиных сил и крутящим моментом 1100 Нм. Эта версия автомобиля отличается значительными изменениями как в дизайне, так и в технических характеристиках.

На передней части автомобиля установлен новый бампер с агрессивным сплиттером и аэродинамическими элементами, а также обновлены дневные ходовые огни. Инженеры Mansory также удлинили передние двери Urus, убрав задние, что придало автомобилю более стремительный и спортивный вид.

Колеса оборудованы центральными замками, выделенными оранжевыми тормозными суппортами, добавляющими яркости в общий облик. Задняя часть автомобиля также претерпела изменения: добавлены новое крыло, расположенное на крыше, второе крыло на крышке багажника и небольшой спойлер. Кроме того, разработан новый диффузор и три выхлопные трубы.

В интерьере Urus использована черная алькантара, которой обшиты сиденья, дверные панели, стойки и потолок. Дизайнеры внесли новшества, добавив новые сиденья, светодиодное освещение в потолке и стеганые кожаные элементы.

Модернизированный 4,0-литровый V8 двигатель теперь развивает мощность в 900 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, достигая максимальной скорости 323 км/ч.

Эта уникальная версия Lamborghini Urus от Mansory является настоящим произведением искусства, сочетающим в себе роскошь, инновационные технологии и выдающиеся динамические характеристики.