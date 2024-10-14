Процессор Bertha предназначен для вывода LLM.

Южнокорейская компания HyperAccel, основанная в 2023 году, анонсировала создание нового процессора под названием Bertha, предназначенного для работы с генеративным искусственным интеллектом. Процессор разработан для управления большими языковыми моделями и обещает значительно улучшить производительность при низком энергопотреблении.

Bertha будет производиться с использованием передовой 4-нанометровой технологии, что позволит уменьшить размер чипа и повысить его мощность. Это станет возможным благодаря сотрудничеству с SemiFive Co. Ltd., известным производителем высокопроизводительных чипов для искусственного интеллекта. Работы по проектированию процессора начались в январе 2024 года, а массовое производство запланировано на первый квартал 2026 года.

Основное преимущество процессора Bertha заключается в его способности обрабатывать запросы с низкой задержкой, что критически важно для приложений, использующих искусственный интеллект. Кроме того, ожидается, что новый процессор сможет заменить традиционные GPU, предлагая в два раза лучшее соотношение цены и производительности.

Этот прорыв в технологии процессоров открывает новые возможности для развития генеративного ИИ, делая его более доступным и эффективным для широкого круга пользователей и приложений.