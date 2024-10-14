Автомобили Olinia будут производиться из местного лития.

Мексика готовится к революции в автомобильной индустрии с запуском Olinia, нового национального электромобиля. Президент страны, Клаудия Шейнбаум, объявила о начале разработки этого проекта, который обещает сделать электромобили доступными для широких слоев населения благодаря использованию местного лития.

Olinia, что в переводе означает "двигаться", будет компактным и экономичным автомобилем, полностью разработанным и собранным в Мексике. Это не только способствует созданию рабочих мест для молодых специалистов, но и укрепляет энергетическую независимость страны за счет использования собственных ресурсов лития.

Президент Шейнбаум подчеркнула, что благодаря снижению стоимости производства, Olinia будет стоить значительно дешевле, чем аналогичные модели других производителей. Это позволит большему числу мексиканцев перейти на экологически чистый транспорт.

Кроме того, Мексика не останавливается на одном проекте. В планах страны также разработка полупроводников и беспилотных летательных аппаратов, которые будут использовать национальные компоненты. Эти инициативы направлены на укрепление технологической независимости и стимулирование инноваций в стране.

Эти шаги открывают новые возможности для Мексики, делая ее лидером в области доступных технологий и устойчивого развития.