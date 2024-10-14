Постоянно вылазит ошибка "Park Assist is not available".

Запуск новых внедорожников Infiniti QX80 2025 года был приостановлен из-за проблем с камерой заднего вида. Эта функция, критически важная для безопасности, перестала нормально функционировать после холодного запуска в некоторых автомобилях. Вместо активации изображения на экране, оно зависает, а затем экран становится черным с сообщением о недоступности системы помощи при парковке (Park Assist).

Для соответствия федеральным стандартам безопасности, которые требуют исправной работы камеры заднего вида, Infiniti обязана решить эту проблему. Компания планирует выпустить обновление программного обеспечения для системы Around View Monitor. Проблемное программное обеспечение с версией 06.97.00 было обнаружено в 3320 автомобилях QX80, при этом в других моделях Nissan или Infiniti подобные неполадки не замечены.

Infiniti активно работает над исправлением ошибки и скоро возобновит поставки обновленных и исправленных внедорожников.