Цена базовой версии — 44 тыс. евро.

Эта машина доступна в стартовой версии Allure по цене 44 тысячи евро, а навороченная комплектация GT обойдется на 2 тысячи евро больше. Peugeot E-408 отличается средними размерами: его длина составляет 4750 мм, ширина — 1820 мм, а высота — 1488 мм. Колесная база равна 2730 мм. Автомобиль оснащен только передним приводом и имеет один электродвигатель мощностью 213 лошадиных сил. Запас хода этой модели, измеренный по методике WLTP, составляет 453 км, что обеспечивает тяговая батарея емкостью 58,2 кВтч.

Одной из особенностей Peugeot E-408 является поддержка быстрой зарядки. С помощью терминала мощностью 120 кВт батарея заряжается до 60% всего за полчаса.

Что касается оснащения, то в базовой комплектации Allure предусмотрена цифровая панель приборов с 10-дюймовым экраном, медиасистема с 12-дюймовым экраном, панорамная крыша с люком, а также датчики света и дождя, круиз-контроль и электропривод передних кресел. В топовой версии GT добавляются атмосферная подсветка, электропривод двери багажника и различные системы помощи водителю.

Внешне новый Peugeot E-408 похож на модель 408X, которая производится в Китае на совместном предприятии с Dongfeng. Этот автомобиль предлагает современные технологии и комфорт, делая его привлекательным выбором для тех, кто ищет электрический кроссовер.