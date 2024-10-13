Партнеры считают, что японская ракета H3 - надежный партнёр для запуска миссии MBR Explorer.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Япония объявили о запуске новой космической миссии. Миссия будет направлена к поясу астероидов. Этот амбициозный проект будет реализован с помощью японской ракеты H3. Она отправит в космос аппарат MBR (Mohammed Bin Rashid) Explorer в начале 2028 года. Соглашение о сотрудничестве было подписано между Космическим агентством ОАЭ и знакомой всем организацией Mitsubishi Heavy Industries.



Миссия MBR Explorer продлится 13 лет, в течение которых ракета проведет подробное изучение главного астероидного пояса, расположенного между Марсом и Юпитером. В рамках миссии запланированы пролеты мимо шести астероидов, сбор научных данных и, в конечном итоге, посадка на астероид Justitia.

Первая встреча с астероидом запланирована на февраль 2030 года. Космическая ракета MBR Explorer оснащен четырьмя научными инструментами, включая оптическую камеру, инфракрасные спектрометры и камеру для изучения температуры и состава астероидов. Эти инструменты помогут исследователям лучше понять процессы формирования и эволюции астероидов, и кроме того - исследовать их происхождение.