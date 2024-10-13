Экоактивисты недовольны системой полива ракеты Starship Super Heavy.

SpaceX, известная американская аэрокосмическая компания, столкнулась с серьезной угрозой своей деятельности из-за иска от экологической группы Save RGV. Экоактивисты выступили против использования системы охлаждения, которая необходима для испытаний ракеты Starship Super Heavy в Техасе. Они требуют приостановить работу системы на время рассмотрения иска.

Компания заявляет, что каждый день простоя из-за остановки испытаний обходится ей в 4 миллиона долларов. Эти затраты включают упущенную выгоду и необходимость поддержания инфраструктуры на космодроме Starbase, где проводятся испытания.

SpaceX подчеркивает, что временный запрет на использование системы охлаждения серьезно затруднит испытания и может задержать получение доходов от уже заключенных контрактов, в том числе с Военно-воздушными силами США. При этом компания указывает, что потери, которые она понесет в результате остановки, не будут возмещены истцом.

Ситуация осложняется тем, что рассмотрение иска может затянуться на несколько месяцев, в течение которых компания будет нести значительные финансовые потери. Это ставит под угрозу не только текущие, но и будущие проекты SpaceX, зависящие от успешности испытаний Starship Super Heavy.