Если Россия нападет, Польша и страны Балтии нападут на Санкт-Петербург.

Градус русофобии в странах Прибалтики и Польше нарастает с каждым новым годом и военные этих стран не стесняются делать громкие заявления. Так появилось заявление бывшего генерала Войска польского Раймунда Анджейчака, которое было перепечатано немецким изданием Bild. Экс-начальник польского Генштаба вовсю машет шашкой и рассказывает, что если Россия нападет, то Польша и страны Прибалтики нанесут немедленный ответ не в тот же день, а в ту же минуту.

«Если Россия нападет, Польша и страны Балтии нападут на Санкт-Петербург. Не в первый день, а в первую минуту» - бряцает оружием поляк.

Как добавляет Анджейчак Генштабы Польши, Эстонии, Литвы и Латвии разрабатывают планы по ответному удару по России в случае агрессии восточного соседа. При этом в качестве основной цели рассматривается в том числе и Санкт-Петербург. Генерал заявил, что у них имеются дальнобойные ракеты с дальностью 300 – 900 км, которые они не постесняются использовать в ту же минуту после начала российской атаки.

Однако столь воинственная риторика прозвучала из уст не только бывшего главы польского Генштаба, но её ранее озвучил и нынешний. Веслав Кукула во время своего выступления перед новым классом в военной академии произнес, по сути, такую же речь с теми же словами. Это подтверждает тот факт, что страны Восточной Европы продолжают идеологически накачиваться на противостояние с Россией. При этом там свято уверены, что Россия после окончания истории с Украиной обратит свое пристальное внимание на Прибалтику.