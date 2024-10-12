В том числе и с применением ФАБ с УМПК.

Засевшая в Курской области украинская военная группировка крайне сильно зависит от поставок топлива, боеприпасов и медикаментов, передаваемых из Сумской области. Именно колонны с таким снабжением, а также места дислокации личного состава в Сумах и области стали первостепенной целью для ночных ударов ВС РФ в ночь на 12 октября 2024-го года. При этом отмечается, что количество ударов было увеличено кратно.

На этой неделе российская армия приступила к очередному этапу освобождения Курской области от присутствия украинских оккупантов. Чтобы ослабить засевшую в Курщине группировку ВСУ наносятся удары по северным районам Сумской области. Сообщается, что удары наносятся не только ракетами разных типов, но и авиационными бомбами с УМПК. Особого внимания со стороны российских военных заслуживают логистические узлы и колонны снабжения, идущие на оккупированную территорию РФ.

Именно эти колонны подвозят украинской группировке все необходимое, включая дизельное топливо и бензин для военной техники. Эксперты отмечают, что местные резервы украинская армия уже исчерпала и теперь полностью зависит от поставок из Украины. Если логистику нарушить, то украинская техника запросто может стать бесполезной из-за отсутствия горючего.

Кроме того, ВС РФ провели серию ночных ударов по Днепропетровской области, которая вплотную примыкает к западным частям Донбасса. Прилеты фиксировали в Кривом роге и Павлограде, но подробностей не сообщают. Напомним, что именно через Павлоград идет основная линия снабжения засевших на Донбассе украинских войск и именно в этом городе формируются колонны для перевозки снабжения.