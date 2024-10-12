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g1tarist
ВС РФ наращивают количество ударов баллистическими ракетами по тылам Украины
Их перехват технически очень сложен.

На этой неделе в сети появились опубликованные Минобороны РФ кадры поражения украинского ЗРК «Патриот» российской ракетой из ОТРК «Искандер». Как утверждают украинские источники это не единственный потерянный ВСУ комплекс ПВО, их становится все меньше, и они не могут обеспечить нормальную защиту от российских баллистических ракет. Об этом, в частности, пишет ТГ-канал «Легитимный», сообщающий, что согласно анализу ВС РФ стали использовать больше ракет, а это значит, что их производство нарастили.

Как пишет украинский ТГ-канал «Легитимный», российская армия до этого наносила примерно 3 – 5 ударов баллистическими ракетами в сутки. В месяц выходило примерно до 80 прилетов в разные области страны. Теперь же российская армия оперирует большим количеством ракет и количество пусков в месяц может превысить 100. Одновременно канал рассказал, что из-за проблем с ПВО все ракеты попадают в намеченную цель и им ничего не мешает.

«В день приблизительно летит по 3-5 ракет, что может означать, что у них этих ракет стало очень много и они перестали экономить. Ранее выходило, что в месяц ВС РФ выпускали от 60 до 80 баллистических ракет, а сейчас идут на рекордные 100+ запуска баллистических ракет в месяц» - пишет украинский телеграмм-канал.

На фоне таких сообщений президент Зеленский вновь начал привычную песню про «поставьте больше зенитно-ракетных комплексов» в сторону западных правительств. Однако западные партнеры украинского президента не спешат отдавать свои комплексы, так как примерно понимают, что с ними произойдет. Тут единственный вариант, что на них прикрикнут американцы и те будут вынуждены делиться дорогостоящей техникой.

#сво #всу
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ВС РФ кратно нарастили число ударов по объектам противника в Сумской области
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ВС РФ наращивают количество ударов баллистическими ракетами по тылам Украины
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