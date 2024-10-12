Как показали кадры с беспилотника, группа ВСУ, не выдержавшая натиска морпехов, вообще ушла в Сумскую область.

Очередной виток российского наступления в Курской области стал неприятным сюрпризом для украинского военного командования, которое не ожидало такого натиска. Как сообщает командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, были взяты внезапным натиском несколько сложных участков, которые удерживались ВСУ с прицелом на долгосрочную перспективу. При этом генерал похвалил всех участников наступления, особо отметив героизм и профессионализм 155-й бригады морской пехоты ТОФ.

Как отмечает Алаудинов, украинские солдаты не ожидали такого штурма, которому предшествовала серьезная работа авиации и артиллерии. Часть подразделений ВСУ не вступила в огневой контакт с российскими военными и предпочла уйти в Сумскую область, бросив технику и припасы. Например, 155-я бригада морпехов ТОФ работала в районе дороги на Суджу, и украинцы буквально убегали от них в сторону границы.

Также генерал отметил, что российская армия не спешит, но такими темпами в скором времени Курская область окажется полностью освобождена от присутствия украинских войск.

«Хочу отметить, что на нашем курском направлении бойцы всех подразделений очень хорошо трудятся, достойно сражаются. Особо хочу отметить 155-ю бригаду морских пехотинцев. Это вообще красавчики, очень достойные ребята» - сообщает Алаудинов в ходе эфира на «Россия-1».

Стоит отметить, что некоторые российские военные эксперты начинают высказывать предположение о том, что ВС РФ не остановится на освобождении Курщины. После выдворения украинцев ВС РФ вполне могут войти в Сумскую область «на плечах» отступающих. При этом в качестве одного из аргументов приводится то факт, что ВСУ вынуждены были снять минные поля на этом участке российско-украинской границы, чтобы наладить снабжение. Вот этим и можно будет воспользоваться и не иметь проблем с преодоление минных полей.