Об этом сообщают даже украинские источники.

Вооруженные силы РФ продолжают планомерно вытеснять украинцев с оккупированных теми территорий в Курской области. Однако вчера начали приходить сообщения, что ВС РФ прорвали украинскую оборону в районе села Любимовка, что заставило украинские информационные ресурсы буквально захлебываться паническими постами. При этом неназываемый военный ВСУ сообщил, что россияне задействовали в штурме укреплений серьезный бронированный кулак из 30 единиц военной техники, что стало большой проблемой для обороняющихся.

Как пишут украинские СМИ российская армия смогла прорвать оборону ВСУ и серьезно продвинулась вперед около села Любимовка в Курской области. При этом ВС РФ начали окапываться на занятых позициях и не спешат идти вперед. Одновременно украинские ресурсы рассказывают, что гарнизон ВСУ в селе может оказаться в окружении и принять участь героев. На российские силы было совершено две контратаки, но они принесли украинцам только убыль личного состава и потерю одного танка. Официальные источники Украины в привычной манере отмалчиваются по поводу происходящего, делая вид, что там все хорошо.

В свою очередь российское Минобороны рассказывает про успешные штурмовые действия в районе сел Любимовка, Новый Путь и Плехово. Одновременно приводится статистика, что за минувший день украинцы недосчитались около двух рот личного состава в виде раненых или «200-х».

Стоит отметить, что Зеленский отдал приказ Сырскому на прошлой неделе о максимальных усилиях по удержанию оккупированных российских территорий. Украинский президент продолжает разменивать жизни своих граждан на призрачные политические и медийные очки в глазах своих западных партнеров в надежде на выделение большего пакета военной помощи.