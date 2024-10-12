Хотят преодолеть зависимость от российской техники.

В настоящий момент военная доктрина Армении предполагает использование 100 единиц танков Т-72 в войсках для проведения боевых действий. При этом еще должен иметься резерв маши, среди которых затесались такие танки как Т-54/55 и Т-90МС. Стоит отметить, что разговоры про закупку корейских машин начали вестись после посещения Южной Кореи министром обороны страны Суреном Папикяном. Армянский чиновник встретился в ходе визита со своим южнокорейским коллегой Шин Вон Сиком и главным дипломатом корейцев Чо Тэ Юлом. Никаких подробностей встречи, разумеется, нет, кроме фактов разговоров о закупке оружия для ВС Армении, в том числе и ОБТ K2 «Черная пантера».

Стоит отметить, что Армения последнее время начала резкий разворот в сторону западных стран в плане политики и вооружения. При этом ведутся разговоры, что вот уж с западной техникой, то они смогут ответить на все вызовы времени. При этом особое внимание акцентируется на танках, которые будут лучше российских и которые будут непростой добычей для дронов.

Тут нужно рассказать, что южнокорейский танк K2 даже внешне похож на своего предка в лице немецкого леопарда. Особенно если рассматривать масса-габаритные характеристики и вооружение.