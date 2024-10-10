Lexus обновила флагманский внедорожник.

Эта модель теперь гибридная, что делает ее более мощной и экономичной. В отличие от предыдущей версии LX600 с двигателем V6 объемом 3,5 литра и мощностью 415 лошадиных сил, новый LX 700h предположительно развивает более 500 лошадиных сил. При этом он использует тот же бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра, но благодаря гибридной технологии стал экономичнее.

LX 700h оснащен полным приводом и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Как и следовало ожидать от внедорожника, он способен преодолевать водные преграды глубиной до 700 мм, благодаря защите батареи гибридной системы от воды. Габариты автомобиля составляют 5100 мм в длину, 1990 мм в ширину и 1895 мм в высоту, при колесной базе 2850 мм и снаряженной массе 2780 кг.

Кроме новой силовой установки, LX 700h получил обновленную медиасистему с экраном 12,3 дюйма и улучшенным интерфейсом.