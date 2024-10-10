Однако цены пока не сообщаются.

BMW представил новую модель X3 M50, разработанную специально для езды по бездорожью. Этот автомобиль укомплектован мощным турбированным двигателем объемом 3,0 литра и шести цилиндрами, а также современной 48-вольтовой гибридной системой. Благодаря этому сочетанию, кроссовер может разгоняться до 96 км/ч всего за 4,4 секунды, достигая максимальной скорости 250 км/ч.

BMW X3 M50 примет участие в Rebelle Rally — уникальном ралли, где участникам предстоит преодолеть 2500 км по пустыням Калифорнии и Невады без помощи смартфонов или GPS, ориентируясь на местности "по старинке".

Для уверенного прохождения бездорожья, автомобиль оснащен специальными защитными пластинами и прочными колесами Rotiform с шинами Falken Wildpeak A/T Trail. Также к нему добавлены багажник на крыше от Front Runner Slimline II, ящики для хранения Wolfpack и дополнительные фары от Rigid Industries. Кузов автомобиля покрыт керамическим составом и защитной пленкой с сатиновым эффектом.

Пока что информация о цене нового BMW X3 M50 не разглашается. Ожидается, что автомобиль появится в американских дилерских центрах в конце этого месяца.