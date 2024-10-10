Стало известно, во сколько будут оценены новые CPU.

Завтра Intel покажет новые процессоры Core Ultra 200 для обычных настолько ПК. Эти процессоры уже вызвали интерес, но их производительность оставляет желать лучшего. Теперь стали известны и цены на новинки среди CPU.

Инсайдер OneRaichu, известный своими точными прогнозами, поделился информацией о стоимости новых процессоров. Вот какие цены ожидаются:

Core Ultra 9 285K — $589

Core Ultra 7 265K — $394

Core Ultra 7 265KF — $379

Core Ultra 5 245K — $309

Core Ultra 5 245KF — $294

Эти цифры почти не отличаются от цен на CPU предыдущего поколения. Разница составляет всего 3-4%.

Несмотря на невысокую производительность новых процессоров, Intel не планирует уменьшать стоимость. Это происходит на фоне того, что конкуренты из AMD выпустили не самые удачные процессоры Ryzen 9000.

Инсайдер OneRaichu ранее первым сообщил о CPU Alder Lake и производительности видеокарты Radeon RX 6800 XT до их официального анонса.