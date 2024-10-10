Машины будут сильно отличаться.

Volkswagen представил новый большой автомобиль Tayron для европейских покупателей, а в США скоро появится обновленный Tiguan с увеличенной колесной базой. Эти две модели будут отличаться друг от друга по дизайну, техническим характеристикам и комплектации.

Новый Volkswagen Tayron – это семиместный автомобиль, который приходит на смену предыдущей модели Tiguan Allspace. Он предлагает просторный салон и большой багажник, объем которого варьируется от 345 до 885 литров в зависимости от конфигурации сидений, и может достигать до 2090 литров при сложенных задних креслах. Для гибридной версии доступно меньше места из-за батареи, но все равно достаточно для большинства нужд – от 705 до 1915 литров.

Tayron предлагается с различными вариантами двигателей, включая 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 148 л.с., который может работать на двух цилиндрах для экономии топлива. Также есть дизельный двигатель 2.0 TDI с мощностью 148 л.с. и более мощные версии с полным приводом, выдающие до 201 л.с. и 400 Нм. Гибридные модели сочетают в себе бензиновый двигатель с электромотором, обеспечивая мощность до 268 л.с., а их аккумуляторы поддерживают быструю зарядку и могут проехать более 100 км на одном заряде.





Volkswagen Tayron будет доступен в Европе этой осенью в трех вариантах комплектации: Life, Elegance и R-Line.