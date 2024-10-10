Разработчик обещает заботиться о дронах после продажи, предлагая обслуживание на всём сроке использования.

Компания "Калашников" начала производство нового беспилотника под названием "Легионер". Этот дрон может взлетать и приземляться вертикально, и его делают в количестве до тысячи штук в год. "Легионер" предназначен для разных задач: от фотосъемки с воздуха до помощи в тушении пожаров. Его можно заказать в разных комплектациях, с электрическим двигателем или на бензине АИ-92.

В этом году планируют сделать 100 дронов, а к 2026 году - уже более тысячи. Основным покупателем выступает Государственная транспортная лизинговая компания. "Легионер" может нести разные полезные грузы, следить за ситуацией с воздуха, исследовать лед и даже выявлять нарушения в охраняемых зонах.

Компания "Тихие крылья", которая входит в группу "Калашников", обещает заботиться о дронах после продажи, предлагая обслуживание на протяжении всего времени их использования. Гарантия на "Легионер" составляет 100 полетов или год, в зависимости от того, что наступит раньше, а до следующего технического обслуживания он может пролететь до 100 часов.