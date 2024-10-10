Такое открытие сделали ученые.

Ученые сделали удивительное открытие о Церере, карликовой планете, находящейся между Марсом и Юпитером. Оказывается, ее поверхность скрывает следы древнего замерзшего океана. Ученые смогли сделать это открытие благодаря новым компьютерным моделям, разработанным исследователями из Лаборатории NASA и Университета Пердью в Индиане.

Церера, самый большой объект в поясе астероидов. Его диаметр 946 километров. Раньше она была полна воды, но со временем ее океан замерз, образовав ледяную корку. Ученые давно предполагали, что под ее поверхностью много льда, и новые исследования подтвердили это. Спектроскопические данные и измерения гравитационного поля показали, что под поверхностным слоем пыли находится лед.

Однако до недавнего времени были сомнения относительно того, насколько ледяной может быть поверхность Цереры. Исследование кратеров космическим аппаратом NASA Dawn, который вращался вокруг Цереры с 2015 по 2018 год, показало, что на ее поверхности много кратеров с крутыми стенами, что не характерно для ледяных миров, где лед может течь и заполнять кратеры.

Чтобы разрешить этот вопрос, команда исследователей провела компьютерное моделирование. Оно показало, что кора Цереры, состоящая на 90% из льда с примесью пыли и камней, не будет течь в ее гравитационном поле, что позволяет кратерам сохраняться. Это подтверждает, что Церера действительно имела замерзший океан.

Исследователи теперь хотят узнать, как долго океан оставался жидким, поскольку тепло от радиоактивных изотопов могло поддерживать его в таком состоянии. Это открытие делает Цереру уникальным объектом для изучения, поскольку она находится сравнительно близко к Земле и не имеет таких опасностей, как радиация, что делает ее идеальным кандидатом для будущих миссий по сбору образцов.

Майк Сори, один из ученых, заявил, что Церера представляет собой уникальный замерзший океанический мир, доступный для исследований. Он подчеркнул, что наличие областей, где подземный океан прорвался на поверхность, оставив яркие отложения, виденные космическим аппаратом Dawn, делает Цереру особенно интересной для науки.