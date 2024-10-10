Потому что он якобы усугубит тяжесть травм и уровень смертности.

В Европе рассматривается возможность запрета на продажу нового автомобиля Tesla Cybertruck. Это связано с опасениями, что его уникальный дизайн может увеличить риск травм и даже смертельных исходов в случае аварий. Такую позицию занимают Европейский совет по безопасности на транспорте и Европейский фонд велосипедистов. Они предлагают не допускать этот пикап на дороги общего пользования.

В Чешской Республике уже был случай, когда один из владельцев Cybertruck смог зарегистрировать свой автомобиль, но только после того, как сделал изменения в его конструкции, чтобы сделать его более безопасным. В частности, он добавил резиновые накладки на острые края машины.

Организации обратились с письмом к министру транспорта Чешской Республики, Мартину Купке, выразив беспокойство, что Cybertruck может представлять угрозу безопасности на дорогах. Они подчеркивают, что его угловатый дизайн с острыми краями может привести к более серьезным травмам в случае ДТП.

Еще одной проблемой, на которую указывают критики, является вес автомобиля. Cybertruck весит от 4000 до 4150 кг, что значительно превышает европейский лимит в 3500 кг для данного класса транспортных средств.

Таким образом, в Европе ведется дискуссия о безопасности и допустимости использования Tesla Cybertruck на дорогах, с учетом его дизайна и веса.