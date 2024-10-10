Заводы раньше принадлежали известным мировым брендам Volkswagen, Nissan и Mercedes.

Chery, занимающая значительную долю на российском рынке автомобилей, решила увеличить свое присутствие, используя уже существующие производственные мощности в стране. Вместо того чтобы ввозить готовые машины, компания теперь отправляет почти собранные автомобили в Россию, где и завершает их сборку.

Это решение пришло в свете текущих трудностей на российском рынке, связанных с ограниченным производством и неиспользованными мощностями. Однако Chery заявила, что в ближайшее время не планирует строить или покупать заводы в России. Хотя она и увеличивает поставки автомобилей на российский рынок.

В рамках своих глобальных планов, Chery намерена выйти на более чем 60 новых рынков в ближайшие три года, как сообщил вице-президент компании Шон Сюй.

На заводе в Санкт-Петербурге, который Nissan продал государству, уже начали собирать модель Tiggo 7 с названием Xcite X-Cross 7. В Калуге, на заводе с производственной мощностью 225 000 автомобилей в год, также идет сборка кроссоверов Chery Tiggo.

Михаил Погонов, бренд-менеджер Chery, подтвердил, что сборка автомобилей в Калуге ведется под строгим контролем инженеров компании.

Продажи машин Chery в России в 2023 году почти в 4 раза превысили показатели предыдущего года, достигнув более 200 тысяч машин. В 2024 году Chery уже превзошла этот успех.

Завод в Калуге, который не работал почти 2 года из-за переговоров предыдущего владельца Volkswagen о продаже, в этом году планирует выпустить 27 тысяч машин, как сообщил зам. губернатора области Владимир Попов.