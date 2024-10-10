Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
В ближайшее время россияне невооруженным глазом смогут увидеть комету Tsuchinshan-ATLAS
12 октября 2024 года комета максимально приблизится к Земле.

В октябре 2024 года жители России и всего Северного полушария смогут наблюдать за удивительным астрономическим событием. Комета C/2023 A3, известная также как Tsuchinshan-ATLAS, приближается к Земле. Это редкое явление, когда комета становится видимой невооруженным глазом. Комета была обнаружена в январе 2023 года китайской обсерваторией Tsuchinshan. Уже сейчас ее можно увидеть без специального оборудования, а в бинокль заметен ее длинный хвост.

12 октября комета окажется максимально близко к нашей планете – на расстоянии около 70 миллионов километров. Эксперты из Московского планетария поделились, что после этого даты комета будет красоваться на вечернем небе, представляя собой впечатляющее зрелище с ярким, длинным хвостом.

Лучшее время для наблюдения – с 12 октября и в течение следующих 2-3 недель. Комету можно будет увидеть примерно через час после захода солнца, начиная с 18:30 по местному времени. Она будет находиться над западной частью горизонта. Благодаря яркости в -2 звездных величины, комету можно будет разглядеть даже в условиях городского освещения.

Однако к концу октября для наблюдения за кометой потребуются бинокль или телескоп, так как она станет менее заметной невооруженным глазом.

Эксперты считают, что комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS имеет все шансы стать одним из самых ярких астрономических событий 2024 года.

#звезды #кометы
1
Показать комментарии (1)
В середине октября комету Tsuchinshan-ATLAS можно будет увидеть невооруженным глазом
Скоро в небе в течение нескольких дней будет видна «новая звезда» T Coronae Borealis
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В животном мире зафиксирован первый случай слияния глубоководных медуз в единый организм
3
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
5
НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
+
Председатель правления Samsung заявил, что компания не намерена продавать свой литейный бизнес
7
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
4
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
+
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
«Планар» использует дочернюю компанию Copper Mountain Technologies для обхода санкций США
+
Чипсеты Dimensity от MediaTek теперь оптимизированы для Google Gemini Nano с функцией Multimodality
+
Разработчики рассказали об уникальных функциях и особенностях Unreal Engine 6
1
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
79
Microsoft прекращает официальную поддержку двух версий Windows 11
+
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
15
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
AMD начнёт поставки своих новых чипов с территории США
+
Intel открыто признала, что Core Ultra 9 285K уступает i9-14900K по производительности в играх
19
Новый графический драйвер Intel увеличивает fps в God of War Ragnarök до 34 %
+
Подтверждены характеристики RTX 5080: 16Gb GDDR7 и на 50% меньше ядер по сравнению с RTX 5090
3

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
9
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
5
Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт
5
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
16
Решаем трудную задачу — собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года
8
Обзор игры Vladik Brutal
6
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
2

Сейчас обсуждают

Hivi77
15:48
Вот интересно посмотреть как изготавливают кузова, если по такой же ручной манере как первые длинные нивы со сварными швами через всю крышу, или как купэхи с дверью через которую шов вился... А через ...
На «АвтоВАЗе» началось промышленное производство полноразмерного седана Lada Aura
Vorvort
15:41
Сейчас требования к процессору выросли, даже в 4К. Например может быть упор в процессор в 4К в Kingdom Come, Far Cry 6, Dragons Dogma 2, Shivalry, New World. У меня вырос минимальный fps на 30% в Кибе...
Реальная игровая сборка на Ryzen 7 7700 + Radeon RX 7900 XT по цене iPhone 16 Pro Max
dimasoid1970
15:32
Да бригад то полно у них, запад тупит с поставками!))) Зеля уже устал просить, хотел соснуть палку у презика американского, но тот отказался приехать, отложили случку!))) А люди как гибли, так и гибну...
Украина призовёт в армию работников предприятий, в основном, военного производства
dimasoid1970
15:28
А я срочку еще при СССР недалеко от Николаева служил!))) А теперь это заграница и там бомбы падают!))) Кстати, западноукраинцы и тогда были очень жёстко настроены на русских, но они могли только толпо...
Украина разместила военную технику на гражданском складе в Купянске и туда прилетела ОДАБ-1500
Konstantin
15:28
Ожегов здесь причём?
Новую партию БМД-4М и БМП-3 с допзащитой и комплексом "Накидка" передали в войска
Чатo ---- Бoт
15:26
Он занят, нынче его очередь крутить пэдальки велогенератора в подвале ципсятника. З.Ы. И глядя на картинку невольно напрашивается вывод, что у каклов "в бой идут одни старики".
Украина призовёт в армию работников предприятий, в основном, военного производства
El Grechko
15:26
Нет, тупица, вставить пиксел ровно посередине между 2мя - это называется DLSS/FSR Performance. Ядра RT вообще не влияют на генератор кадров, красножопик ты тупой, RT ядра предназначены просто для поик...
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
dimasoid1970
15:24
В последнее время с напряженностью в мире - смотреть не вооружившись не стоит!)))
В ближайшее время россияне невооруженным глазом смогут увидеть комету Tsuchinshan-ATLAS
beltar
15:21
В первую очередь защищает землянка и вообще любое жилище. В чистом поле никакие костры и тулупы не помогут. Плюс землянки являются укрытиями от артогня. Ну и в целом, во время зимних осад в прошлом, а...
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
Чатo ---- Бoт
15:20
>хотя если не подключать мышь то в принципе самый минимум есть, но без мыши не поиграть Да, без тестов этого ноута в Киберпуке статья как-то не очень. Ждём-с.
Небольшой обзор и разборка ноутбука Asus VivoBook Go 14 (E410MA-BV1517)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем