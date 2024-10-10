12 октября 2024 года комета максимально приблизится к Земле.

В октябре 2024 года жители России и всего Северного полушария смогут наблюдать за удивительным астрономическим событием. Комета C/2023 A3, известная также как Tsuchinshan-ATLAS, приближается к Земле. Это редкое явление, когда комета становится видимой невооруженным глазом. Комета была обнаружена в январе 2023 года китайской обсерваторией Tsuchinshan. Уже сейчас ее можно увидеть без специального оборудования, а в бинокль заметен ее длинный хвост.

12 октября комета окажется максимально близко к нашей планете – на расстоянии около 70 миллионов километров. Эксперты из Московского планетария поделились, что после этого даты комета будет красоваться на вечернем небе, представляя собой впечатляющее зрелище с ярким, длинным хвостом.

Лучшее время для наблюдения – с 12 октября и в течение следующих 2-3 недель. Комету можно будет увидеть примерно через час после захода солнца, начиная с 18:30 по местному времени. Она будет находиться над западной частью горизонта. Благодаря яркости в -2 звездных величины, комету можно будет разглядеть даже в условиях городского освещения.

Однако к концу октября для наблюдения за кометой потребуются бинокль или телескоп, так как она станет менее заметной невооруженным глазом.

Эксперты считают, что комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS имеет все шансы стать одним из самых ярких астрономических событий 2024 года.