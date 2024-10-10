В ближайшее время планируют выделить специальные частоты.

В России скоро можно будет пользоваться Wi-Fi не только на земле, но и в пути – будь то в самолете, поезде или на корабле. Это станет возможным благодаря новому плану, о котором сообщают "Известия". Правительство планирует выделить специальные радиочастоты для Wi-Fi. Этот вопрос обсудят на заседании Госкомиссии уже в этом году, как уточнили в Минцифры.

Частоты, о которых идет речь, находятся в Ku- и Ka-диапазонах. Это означает, что интернет будет работать на скоростях от 12 до 40 ГГц, что обеспечит быстрый доступ в интернет в любом транспорте по всей России.

Чтобы реализовать этот план, будут использованы новейшие спутниковые системы "Скиф" и "Экспресс-РВ" от "Роскосмоса", а также проект компании "Бюро 1440", который предусматривает создание группировки спутников для передачи данных на большой скорости.

Таким образом, путешествия по России станут еще удобнее и продуктивнее, ведь теперь можно будет оставаться на связи даже в самых отдаленных уголках страны.